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Российская газета

Космолеты США могут нести ядерное оружие

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Американские космолеты Х-37 могут использоваться в качестве платформ для ядерного оружия.

Такое мнение высказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. Он отметил, что США уже имеют шесть межсредных космических платформ Х-37 разных размеров.

"Один находится на орбите, четвертый и пятый отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - цитирует эксперта ТАСС.

Ян Новиков также отмечает, что в скором будущем США может стать обладателем уже восьми космолетов Х-37, а эти обстоятельства выдвигают новые требования к перспективным системам воздушно-космической обороны.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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