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Известия.ru

В «Роскосмосе» допустили появление аналога SpaceX в России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

В России могут появиться частные космические предприятия, аналогичные американским компаниям SpaceX и Blue Origin, однако на это понадобится время. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко на форуме «Новое знание».

«Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется», — ответил он на вопрос о создании отечественного аналога компаний SpaceX или Blue Origin.

Он отметил, что «Роскосмос» может сотрудничать с частными компаниями в рамках делегирования им финансовых и технических рисков. Вместе с тем корпорация должна удостовериться в том, что может полностью положиться на эти компании и рассчитывать на них в долгосрочной перспективе, подчеркнул Блошенко. В ином случае «Роскосмос» должен иметь возможность выкупить контрольные пакеты акций в стартапах, пояснил он.

По словам Блошенко, в настоящий момент корпорация готовит недорогую инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний.

«Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель», — добавил он.


В начале мая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, которые должны пополнить орбитальную группировку глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

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Роскосмос
Проекты
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