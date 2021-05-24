В России раскрыли количество крылатых ракет НАТО

Страны НАТО «скопили» более 8 тыс. крылатых ракет, в том числе большой дальности, заявил генеральный директор АО «Концерн ВКО» «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

«Основным оружием воздушно-космического нападения являются крылатые ракеты. Только нового вида скопилось более 8 тыс. у стран НАТО и США», - сказал Новиков на форуме «Новое знание».

Он отметил, что ряд стран работает над тем, что увеличить число крылатых ракет на носителях.

Новиков также заявил, что американские космические аппараты X-37 могут нести ядерные боеголовки. «Официально заявлено, что эти аппараты созданы для различных научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести», - сказал глава концерна.

Он напомнил, пишет Интерфакс, что США к 2025 году планируют увеличить число таких аппаратов. «Это серьёзный вызов», - сказал Новиков.