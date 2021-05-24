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Для авиации разрабатывают 122-мм ракету с высокой точностью поражения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты научно-производственного концерна «Техмаш», входящего в госкорпорацию «Ростех», приступили к испытанию макетов новейшей авиаракеты «Монолит».

Как сообщил исполнительный директор предприятия Александр Кочкин, ракета имеет калибр 122 миллиметра и, как предполагается, будет обладать высокой точностью поражения. Ракета классифицируется как корректируемая, подробные технические характеристики на данный момент разглашению не подлежат.

Разработка корректируемой ракеты «Монолит» ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик, - цитирует Кочкина РИА Новости.

По словам руководителя предприятия, вопрос об опытно-конструкторской работе, сроках ее проведения и источниках финансирования будет прорабатываться при получении положительных результатов с государственным заказчиком. О сроках государственных испытаний говорить пока рано.

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Компании
Ростех
Техмаш НПК
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