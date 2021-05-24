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ТАСС

Программу "Сфера" внесли на рассмотрение в правительство

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

На 2021 год Роскосмос запланировал шесть первоочередных работ, в частности три научно-исследовательские работы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" внесена на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил журналистам на просветительском марафоне "Новое знание" исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Мы эту программу внесли в правительство", - отметил он.

По словам исполнительного директора, на 2021 год запланированы шесть первоочередных работ, в частности три научно-исследовательские работы. В том числе Роскосмос рассмотрит, какие малые спутниковые платформы могут быть использованы. В том числе будут рассматриваться платформы компаний-резидентов "Сколково".

Осенью 2022 года, уточнил Блошенко, планируется запуск аппарата-демонстратора "Скиф", чтобы закрепить орбитально-частотный ресурс, а осенью 2023 года - демонстратора спутника группировки "Марафон".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены, а доработанная по замечаниям Минфина России программа создания многоспутниковой группировки "Сфера" будет направлена в правительство на утверждение в первом полугодии 2021 года.

Ранее Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера". По его словам, сейчас проходят процедуры по доведению бюджетного финансирования и заключению контрактов.

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