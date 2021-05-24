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ТАСС

Роскосмос предложил спроецировать элементы национальной идентификации на ракеты

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС, архив

По словам исполнительного директора Роскосмоса Александра Блошенко, можно на ракете сделать рисунок или провести лазерное шоу на старте

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роскосмос предлагает вписать элементы национальной идентификации в ракеты-носители. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Мы хотим сделать элементы национальной идентификации на наших ракетах. <…> Мы возьмем все народные промыслы: дымковская игрушка, кавказские вещи, с других регионов - и попробуем аккуратно вписать в ракету. Можно либо какой-то рисунок делать, либо лазерное шоу на старте", - отметил Блошенко, уточнив, что если у одного из регионов юбилей, можно спроецировать какие-то элементы на стартовом комплексе.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, по этому направлению сейчас идет обсуждение с Центром прототипирования высокой сложности "Кинетика НИТУ" "МИСиС".

"Туполев же сказал, что некрасивые самолеты не летают, вот у нас то же самое", - добавил Блошенко. При этом напомнил, что сейчас в РФ разрабатывается ракета "Амур", которая является чисто коммерческой историей и предполагает возведение около космодрома смотровой площадки, гостиницы, открытых монтажно-испытательных корпусов.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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