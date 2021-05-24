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Известия.ru

Названа причина инцидента с Су-30СМ на аэродроме в Крыму

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе Южного военного округа в субботу, 22 мая, рассказали, что стало причиной инцидента с самолетом Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму.

Отмечается, что инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования при рулежке.

Два летчика катапультировались из самолета Су-30СМ с земли. В результате случившегося никто не пострадал.

Су-30 — российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ — его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.

Ранее в марте в ходе плановой подготовки к полету у Ту-22М3 под Калугой произошло нештатное срабатывание системы катапультирования.

Первоначально источники «Известий» уточнили, что в результате ЧП погибли три из четырех членов экипажа самолета, в том числе командир полка. Уточнялось, что один из членов экипажа успел пристегнуть ремень безопасности во время катапультирования, что спасло ему жизнь.

Позднее гибель трех человек подтвердили в Минобороны России.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Ту-22М
Компании
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