Войти
Известия.ru

«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой

327
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Около 1,7 трлн рублей потребует реализация лунной программы со сверхтяжелой ракетой «Енисей», 900 млрд пойдут на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко.

«Цифра по программе СТК (носитель сверхтяжелого класса) порядка 1,7 трлн рублей с полезными нагрузками, без полезных нагрузок цифра порядка 800 млрд», — рассказал он «Интерфакс».

Блошенко также отметил, что «Роскосмос» планирует в июне представить обновленный проект лунной программы с использованием ракеты «Ангара-А5В» вместо сверхтяжелого «Енисея». Конечное решение о том, какая конфигурация будет задействована, примет правительство страны, сказал он.

«Здесь нужно решение на уровне руководства страны. В правительстве уже лежит проект со сверхтяжем. Сейчас мы доработаем программу под четырехпусковую схему с использованием «Ангары» и внесем в июне в правительство. Будем ждать решения», — уточнил Блошенко.

28 апреля сообщалось, что «Роскосмос» заказал разработку космического аппарата нового поколения «Возврат-МКА-Л» для отправки животных к Луне. Срок по предварительным работам — 15 ноября 2022 года.

В конце декабря прошлого года стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

В том же месяце глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже упоминал о том, что первые пилотируемые миссии России на Луну, возможно, будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
24.05.2021
Роскосмос внесет доработанную лунную программу в правительство в июне
28.01.2019
Роскосмос в поисках новой стратегии развития
20.06.2017
Деньги в небо
18.11.2016
Сергей Крикалев: около Луны может быть создано две космические станции
25.05.2015
Бессмысленная гонка
15.01.2013
Ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно