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Российская газета

Разработчик заявил о непробиваемости российской ПВО

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Россия способна отразить любую атаку с воздуха , заявили в концерне ПВО "Алмаз-Антей".

- Мы в состоянии противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, - сообщил глава холдинга Ян Новиков на лекции марафона "Новое знание". Его слова приводит ТАСС.

Ранее в рамках марафона Илон Маск высказал намерение открыть завод Tesla в России, после чего последовали предложения разместить производство от глав нескольких регионов РФ.

Концерн "Алмаз-Антей" выпускает зенитные системы различных типов для Сухопутных войск и Военно-морского флота, радары обнаружения воздушных целей и автоматизированные системы управления ПВО. Наиболее известной продукцией холдинга являются зенитные комплексы средней и большой дальности С-400 "Триумф".

Система защиты Российской Федерации от воздушно-космического нападения выстроена в несколько эшелонов. Запуски ракет: баллистических и крылатых, отслеживаются спутниками орбитальной группировки и дальними радарами. Воздушные границы находятся под постоянным наблюдением дежурных сил ПВО. Важные военные и промышленные объекты прикрыты зенитными комплексами большой дальности. Столицу дополнительно защищает система противоракетной обороны А-135 "Амур"


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-135
С-400 Триумф
Компании
Tesla
Алмаз-Антей
Персоны
Илон Маск
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