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Минобороны прокомментировало инцидент с российским Су-30СМ в Крыму

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Источник изображения: Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Минобороны прокомментировали нештатное срабатывание системы катапультирования на военном самолете в Крыму, заявив, что летчики живы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — отметили там.

В настоящее время на аэродроме работает специальная комиссия, которой предстоит провести техническое обследование самолета и установить причины произошедшего.

Ранее стало известно, что два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел около 18:50 в пятницу, 21 мая. В этот момент самолет находился на земле. Отмечается, что оба члена экипажа остались живы. При этом техник истребителя получил ожоги. Другие детали происшествия не приводятся.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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