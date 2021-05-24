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ТАСС

Кремлевские курсанты показали лучшую военную подготовку на всеармейской олимпиаде

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Военнослужащие-курсанты
Военнослужащие-курсанты.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Гейфман

В ней приняли участие более 230 курсантов в составе 39 команд

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища стали победителями Всеармейской олимпиады курсантов по военно-профессиональной подготовке. Об этом сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

Награды победителям вручил начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Эти состязания завершают цикл наших олимпиад 2021 года. Символично, что именно кремлевцы принимали состязания по военно-профессиональной подготовке, одному из ключевых элементов обучения будущих офицеров. Именно военно-профессиональные навыки определяют степень подготовленности офицера к выполнению задач по предназначению", - сказал на церемонии награждения Горемыкин. По его словам, олимпиада является самым масштабным конкурсным мероприятием для курсантов и позволяет каждому участнику продемонстрировать уровень общевоенной, тактико-специальной, гуманитарной и спортивной подготовки, а также способность бороться с любым соперником.

"В этом году особенностью олимпиады стало расширение числа участников и команд, в первую очередь женских. На сегодняшний день в 18 вузах проходит подготовка будущих офицеров-женщин", - рассказал начальник Главного управления кадров.

В свою очередь, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил медали представительницам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, которые одержали победу в абсолютном зачете среди команд девушек.

Олимпиада прошла на базе Московского высшего общевойскового командного училища с 17 по 21 мая. В ней приняли участие более 230 курсантов в составе 39 команд, в том числе семь женских. Конкурсные состязания прошли в четырех номинациях: "Тактическая и тактико-специальная подготовка", "Гуманитарная миссия", "Огневая подготовка" и "Военно-спортивная подготовка".

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