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РИА Новости

Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия

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Флаг РФ в Сирии
Флаг РФ в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает естественным процессом то, что испытать в реальных условиях войны и выявить недочеты российского оружия помогла операция в Сирии, и призвал спокойно относиться к этому.

В пятницу в рамках марафона "Новое знание" министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии преподнесла "неприятные неожиданности", так как прошедшее госиспытания и принятое на вооружение российские оружие "таковым по сути своей не является". Он сказал, что в результате почти полтора десятка образцов были сняты с вооружения, уточнив, что это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и ударных комплексов.

"Война проверяет оружие на практике, в реальных боях, а не в пригодных условиях. Это естественный процесс, его не стоит драматизировать", - сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, операция в Сирии ещё раз показала, что часть российских вооружений нуждается в модернизации и адаптации к современным условиям, что в итоге и было сделано.

"По результатам боевого применения и эксплуатации был сделан вывод о том, что ряд систем не соответствуют требованиям современной военной техники, а по целому ряду были проведены доработки для того, чтобы привести в соответствие то оружие, которое эксплуатируется, для потребностей реального ведения боевых действий", - добавил эксперт.

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Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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24.05.2021 14:05
Набор общих фраз от "капитана очевидность". Информативности "ноль". Зачем такие "пустышки" публиковать?
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