Флагман ЧФ и фрегат провели учения по поиску и слежению за подлодкой

Моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧМ) провели в Черном море учения по поиску подводной лодки и слежению за ней, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ в субботу.

"В ходе учений экипажи кораблей успешно отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой с выполнением фактических стрельб торпедным оружием и реактивными бомбометными установками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также во взаимодействии с экипажами самолетов морской авиации флота моряки выполнили стрельбы из артиллерийских установок по воздушным мишеням, в ходе отражения авиаудара воздушного противника.

"На завершающем этапе учений гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника", - добавили на флоте.

По данным пресс-службы, сейчас корабли вернулись на главную базу Черноморского флота, в Севастополь, после выполнения плановых корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря.