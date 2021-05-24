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ТАСС

Космонавт рассказал, что водоросли можно использовать для восстановления атмосферы

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Сергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Кудь-Сверчков также сообщил о том, как проводились эксперименты по исследованию лор-органов

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Водоросли спирулина можно использовать как биологический элемент для восстановления атмосферы, ее экспериментально выращивали в ходе экспедиции в космос, сообщил в субботу на марафоне "Новое знание" российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Экспериментировали с выращиванием водорослей спирулина. Она достаточно простая, но при этом эффективна в выделении кислорода. То есть мы можем использовать ее как биологическую машину для восстановления атмосферы", - сказал космонавт.

Он также рассказал о том, как проводились эксперименты по исследованию лор-органов, в ходе которых экипаж самостоятельно проверял свои органы слуха, дыхания. Кроме того, в ходе экспедиции проверялась работа организма человека в космосе при выполнении физических упражнений. В ходе эксперимента тестировались объем и состав выдыхаемого воздуха, а также работа мышц.

"Был интересный эксперимент "Пилот-Т", который позволяет оценить операторские способности космонавта и их изменения во время полета. То есть проверяли наши когнитивные способности и возможности управления космическим кораблем от момента прибытия на станцию до возвращения", - рассказал Кудь-Сверчков.

О марафоне

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выступает спикером на марафоне "Новое знание", который проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.

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