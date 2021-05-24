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ТАСС

Российский космонавт сообщил, что ситуация с утечкой воздуха была надоедающей и неопасной

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Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС
Сергей Кудь-Сверчков на борту МКС.
Источник изображения: © Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

Сергей Кудь-Сверчков также рассказал о том, что в ходе полета были ложные срабатывания сигнализации

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что ситуация с утечкой воздуха, которую они устраняли с напарником в ходе экспедиции, была надоедающий и создающей шум, при этом безопасной для экипажа и работы. Об этом он сообщил в ходе марафона "Новое знание" в субботу.

В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности.

"Были неприятности, такие, как утечка, про которую все говорили, но это неопасное было явление, больше надоедающее и создающее шум. Оно влияло на программу экспедиции, но на безопасность экипажа и на выполнение работ оно не влияло никоим образом, больше отвлекало", - сказал он, отвечая на вопрос о нештатных ситуациях во время полета.

Он также рассказал о том, что в ходе полета были ложные срабатывания сигнализации, но и к таким ситуациям экипаж был готов, изменений в программу полета и в работу космонавтов это не внесло.

О марафоне

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков выступает спикером на марафоне "Новое знание", который проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.

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