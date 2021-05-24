Сухопутные силы Японии в ходе учений отработали сценарий с защитой отдаленных островов

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сухопутные силы самообороны Японии в субботу вели маневры в префектуре Сидзуока (остров Хонсю) с участием примерно 3,1 тыс. военнослужащих, передает агентство "Киодо".

По сценарию учений военные защищали отдаленные острова от условного противника, помешав ему высадиться на японской территории.

В ходе учений велся артиллерийский огонь боевыми снарядами. К маневрам были привлечены 45 танков и бронированных машин, 54 единицы артиллерии, боевые вертолеты. Учения демонстрировались в режиме реального времени через сервис YouTube, поскольку военные из-за угрозы COVID-19 второй год подряд не разрешают гражданским лицам приезжать непосредственно на место учений.

Данные учения проходят ежегодно - обычно в конце августа, но в этот раз их перенесли на более ранний срок из-за проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, уточняет агентство.