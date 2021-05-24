Войти
Интерфакс-АВН

Сухопутные силы Японии в ходе учений отработали сценарий с защитой отдаленных островов

583
0
0
Солдаты сил самообороны Японии на военной базе Асака
Солдаты сил самообороны Японии на военной базе Асака.
Источник изображения: © AP Photo, Shizuo Kambayashi, File

Токио. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сухопутные силы самообороны Японии в субботу вели маневры в префектуре Сидзуока (остров Хонсю) с участием примерно 3,1 тыс. военнослужащих, передает агентство "Киодо".

По сценарию учений военные защищали отдаленные острова от условного противника, помешав ему высадиться на японской территории.

В ходе учений велся артиллерийский огонь боевыми снарядами. К маневрам были привлечены 45 танков и бронированных машин, 54 единицы артиллерии, боевые вертолеты. Учения демонстрировались в режиме реального времени через сервис YouTube, поскольку военные из-за угрозы COVID-19 второй год подряд не разрешают гражданским лицам приезжать непосредственно на место учений.

Данные учения проходят ежегодно - обычно в конце августа, но в этот раз их перенесли на более ранний срок из-за проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, уточняет агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.05.2021
Не будите спящую собаку
16.10.2017
Во Владивостоке торжественно встретили корабли Сил самообороны Японии
11.10.2017
КНДР продолжит угрожать Японии и США, считает эксперт
25.09.2017
Москва и Пекин готовятся к войне
20.09.2017
Во Владивостоке началась береговая фаза второго этапа "Морского взаимодействия - 2017"
21.05.2012
Купить у прогрессивных
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно