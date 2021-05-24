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WarSpot

Двадцатиствольная пушка: кто больше?

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Источник изображения: warspot.ru

Китайский флот может вооружиться самым мощным орудием Гатлинга всех времён. Вчера, 21 мая, портал thedrive.com сообщил о том, что в КНР активно испытывают новое корабельное двадцатиствольное орудие, предназначенное для борьбы с воздушными целями.

Ряд снимков, которые впервые появились на китайском сайте микроблогов Weibo, свидетельствует о том, что двадцатиствольный «Гатлинг» прошёл как минимум три огневых испытания. Орудие предназначено для оснащения кораблей китайского флота и должно обеспечивать защиту от угроз с воздуха.

Огневые испытания китайского «Гатлинга»

Источник изображения: thedrive.com

Технические характеристики новой артустановки традиционно для китайского ВПК засекречены. При этом The Drive приводит слова независимого оружейного эксперта Джорджа Уильяма Герберта, указывающего на то, что китайская установка оснащена сдвоенной системой питания. Это позволяет либо мгновенно менять тип снаряда, либо вести одновременную стрельбу из двух стволов. Второй вариант вдвое увеличит скорострельность орудия, которая и без того может превышать 10 000 выстрелов в минуту.

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Страны
Китай
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