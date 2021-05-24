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ТАСС

Госкомиссия одобрила вывоз ракеты со спутниками OneWeb на стартовый стол Восточного

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Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Речь идет о 36 спутниках

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение вывести ракету-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом сообщил в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На космодроме Восточный Госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с 36 космическими аппаратами OneWeb на стартовый комплекс в 01:00 мск 24.05.2021", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

В пятницу специалисты завершили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б".

Запуск носителя с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на 20:43 мск 27 мая с космодрома Восточный. Как ранее сообщили в пресс-службе французской корпорации Arianespace, вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту. Предстоящий пуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 218. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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