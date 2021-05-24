Правительство отмечает низкую эффективность госпрограммы космической деятельности

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В правительстве РФ отмечают необходимость повышения эффективности реализации ряда госпрограмм.

"Обратить внимание на низкую степень эффективности реализации государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабинета министров.

Роскосмосу и руководителю этого ведомства Дмитрию Рогозину поручено разработать комплекс мер по обеспечению реализации в 2021 году этой программы и до 15 июня доложить в правительство.

Кроме того, там считают необходимым повысить эффективность реализации еще нескольких госпрограмм, среди которых "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", ""Развитие образования", "Развитие энергетики", "Охрана окружающей среды", "Внешнеполитическая деятельность" и другие.