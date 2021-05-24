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ТАСС

Роскосмос разработает меры по повышению эффективности программы космической деятельности

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Срок исполнения соответствующего поручения правительства - 15 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Роскосмосу до 15 июня разработать комплекс мер для реализации в 2021 году государственной программы "Космическая деятельность России" для повышения ее эффективности. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

В документе отмечается, что необходимо "обратить внимание на низкую степень эффективности реализации государственной программы РФ "Космическая деятельность России".

"Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (Д.О. Рогозину) разработать комплекс мер по обеспечению реализации в 2021 году указанной государственной программы и до 15 июня 2021 года доложить в правительство РФ", - говорится в документе.

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