Фрегат "Адмирал Григорович" и крейсер "Москва" вернулись в Севастополь после учений

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" вернулись в Севастополь после выполнения плановых корабельных боевых учений в Черном море, сообщил Черноморский флот.

"В ходе учений экипажи кораблей успешно отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, с выполнением фактических стрельб торпедным оружием и реактивными бомбометными установками", - сообщили в пресс-службе флота в субботу.

Там сообщили, что на завершающем этапе учений "Москва" и "Адмирал Григорович" отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.