Войти
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Григорович" и крейсер "Москва" вернулись в Севастополь после учений

308
0
0
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович»
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович».
Источник изображения: РИА Новости/Нина Зотина

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" вернулись в Севастополь после выполнения плановых корабельных боевых учений в Черном море, сообщил Черноморский флот.

"В ходе учений экипажи кораблей успешно отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, с выполнением фактических стрельб торпедным оружием и реактивными бомбометными установками", - сообщили в пресс-службе флота в субботу.

Там сообщили, что на завершающем этапе учений "Москва" и "Адмирал Григорович" отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов условного противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
24.05.2021
Флагман ЧФ и фрегат провели учения по поиску и слежению за подлодкой
19.05.2021
Российские корабли отработали уничтожение подлодки в Черном море
19.05.2021
Российские стратегические бомбардировщики пять часов патрулировали акваторию Черного моря - Минобороны РФ
15.02.2021
Почему НАТО наглеет в Черном море
22.09.2020
Корабли Черноморского флота РФ уничтожили подлодку условного противника на учениях "Кавказ-2020"
22.04.2020
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно