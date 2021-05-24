Войти
Интерфакс-АВН

Азербайджанские и турецкие военные провели совместные учения

576
0
0
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
Турецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан.
Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Минобороны Азербайджана

Баку. 22 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей",- отмечается в сообщении.

В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.09.2020
Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа
06.11.2019
Последний маршал сверхдержавы
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
12.08.2019
Многоликий Эрдоган
05.12.2017
Азербайджан покупает пакистанские УТС
17.11.2016
Призыв Путина к Баку (Yerkir, Армения)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно