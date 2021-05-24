Беспилотные воздушные системы SmartHELI на выставке HeliRussia 2021

На проходящей с 20 по 22 мая 2021 года в Москве очередной международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021, в числе прочего, представлены совместные проекты компаний "Авиационные вспомогательные системы" ("АВС") и "Аэромакс" по развитию беспилотных воздушных систем под брендом SmartHELI.

Беспилотный летательный аппарат ветолетного типа SmartHELI-550 на выставке HeliRussia 2021 (c) "Авиационные вспомогательные системы"

В пресс-релизе говорится, что новый модельный ряд беспилотных летательных аппаратов отличается от предыдущих разработок компании "АВС" грузоподъемностью, дальностью и скоростью крейсерского полёта, аппараты способны находиться в воздухе до 7 часов, применимы в сложных климатических условиях.

Флагманы текущего проекта - беспилотные воздушные системы вертолетного типа: SmartHELI-450 с максимальной взлётной массой до 450 кг и SmartHELI-550 с максимальной взлётной массой 550 кг. В апреле 2021 года были начаты лётные отработки этих новых модификаций.

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

В экспозиции стенда также представлены различные типы полезной нагрузки и другое обородувание, объединенные данные с которого позволяют беспилотным аппаратам самостоятельно выполнять автономный полет, ориентируясь в пространстве среди препятствий и различных объектов.

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"