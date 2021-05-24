Войти
bmpd.livejournal.com

Беспилотные воздушные системы SmartHELI на выставке HeliRussia 2021

627
0
0

На проходящей с 20 по 22 мая 2021 года в Москве очередной международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2021, в числе прочего, представлены совместные проекты компаний "Авиационные вспомогательные системы" ("АВС") и "Аэромакс" по развитию беспилотных воздушных систем под брендом SmartHELI.

Беспилотный летательный аппарат ветолетного типа SmartHELI-550 на выставке HeliRussia 2021 (c) "Авиационные вспомогательные системы"

В пресс-релизе говорится, что новый модельный ряд беспилотных летательных аппаратов отличается от предыдущих разработок компании "АВС" грузоподъемностью, дальностью и скоростью крейсерского полёта, аппараты способны находиться в воздухе до 7 часов, применимы в сложных климатических условиях.

Флагманы текущего проекта - беспилотные воздушные системы вертолетного типа: SmartHELI-450 с максимальной взлётной массой до 450 кг и SmartHELI-550 с максимальной взлётной массой 550 кг. В апреле 2021 года были начаты лётные отработки этих новых модификаций.

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

В экспозиции стенда также представлены различные типы полезной нагрузки и другое обородувание, объединенные данные с которого позволяют беспилотным аппаратам самостоятельно выполнять автономный полет, ориентируясь в пространстве среди препятствий и различных объектов.

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

(c) "Авиационные вспомогательные системы"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
01.07.2016
«ОПК» создает искусственный интеллект для охраны государственных границ
07.08.2015
Новейший российский беспилотник представят на МАКС-2015
30.07.2014
Страхи Америки
14.05.2013
В ближайшие 3-5 лет в парашютно-десантных ротах соединений ВДВ появятся штатные подразделения БПЛА
01.07.2010
Владимир Путин выступил на Форуме ТВМ-2010 в Жуковском
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно