Нигерия вооружилась китайско-пакистанскими истребителями

Нигерийские ВВС теперь официально имеют на вооружение современные реактивные истребители. Вчера, 21 мая, портал flightglobal.com сообщил о том, что на авиабазе Макурди состоялась торжественная церемония передачи ВВС Нигерии трёх самолётов JF-17 Thunder.

Церемония была приурочена к 57-й годовщине ВВС Нигерии. Тройка JF-17 Thunder будет нести службу на авиабазе Макурди и сможет активно задействоваться для борьбы с повстанцами на северо-востоке страны.

Церемония передачи истребителей JF-17 Thunder нигерийским ВВС

По словам командующего ВВС Нигерии Садика Абубакара, страна активно обновляет свои военно-воздушные силы. Так, за последние несколько лет были введены в строй 23 новых единицы, в том числе 10 учебных самолётов Super Mushshak, пять ударных вертолётов Ми-35М, два служебных вертолёта Ми-171Е и два вертолёта Bell 412. Кроме того, ВВС Нигерии ожидают 12 штурмовиков A-29 Super Tucano, а также 8 беспилотников, которые закупят у Китая.

Условия покупки Нигерией китайско-пакистанских истребителей не разглашаются. При этом ранее Комитет по экономической координации (ECC) правительства Пакистана одобрил поставку Нигерии трёх истребителей JF-17 Thunder модификации Block II за $184,3 млн. В эту сумму также должны входить логистика, обучение и вооружение. По неофициальным данным, стоимость одного JF-17 Thunder Block II без вооружения составляет порядка $40 млн. По словам Садика Абубакара, всего планируется приобрести 22 истребителя JF-17 Thunder.

JF-17 Thunder — пакистанское обозначение самолёта, который с 90-х годов разрабатывается китайской компанией CAC (Chengdu Aircraft Corporation) при финансовой поддержке Пакистана. В Китае машина известна как Chengdu FC-1 Xiaolong и построена на базе копий и модификаций самолётов, созданных на основе советского МиГ-21.