Страны Балтии подумывают о покупке систем залпового огня большой дальности

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии на встрече в Шяуляе обсудили возможность совместной закупки систем залпового огня большой дальности.

Об этом пишет Rubaltic.ru, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Литвы.

«Это мог бы быть долгосрочный новый проект развития совместных региональных сил Балтийских стран», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. На данный момент проект закупки находится в стадии оценки.

Как сообщалось ранее, стороны также договорились координировать свои действия в преддверии подготовки к саммиту НАТО и призвали Беларусь и Россию обеспечить прозрачность тактических учений «Запад - 2021», которые пройдут в сентябре. Кроме того, министры подписали заявление об укреплении сотрудничества в военной сфере.