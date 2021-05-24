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Военно-промышленный курьер

Франция опасается стать заложником политических амбиций США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Франция не должна позволить вовлечь себя в конфронтацию между США и Китаем, республике необходимо занять сбалансированную позицию. Такое мнение выразил Начальник главного штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуантр в интервью газете Le Figaro.

«Мы движемся к реорганизации мирового порядка, который будет выстраиваться вокруг конкуренции между США и Китаем. В этой реорганизации все страны мира будут вынуждены выбирать свою сторону. Несмотря на то, что мы не ставим под сомнение наши отношения с Соединенными Штатами, мы не должны втягиваться в бессмысленную конфронтацию, которая может возникнуть между Китаем и США», — заявил он.

По мнению Лекуантра, Франция и другие страны Европы «должны найти сбалансированную позицию с опорой на стратегических партнеров».

По мнению генерала, в настоящее время Россия и Китай представляют для Франции опасных конкурентов в подводной и космической сферах.

«Нам необходимо найти способы договариваться. Но сегодня мы находимся на стадии отказа от такого регулирования. Это противостояние опасно», — отметил он.

Лекуантр считает, что «Москва пытается ослабить французскую демократическую модель, действуя в области цифровых технологий», и эта угроза касается как национальной территории, так и регионов, где у Франции есть собственные интересы.

«Сегодня присутствие России, Турции или Китая в Африке вызывает тревогу», — считает он.

Лекуантр также выразил мнение, что риск конфликтов возрастет к 2030 году.

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Страны
Китай
Россия
США
Турция
Франция
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