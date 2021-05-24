Иностранным военным атташе продемонстрировали боевые возможности российских артиллерийских систем

Более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили полигон Лужский Западного военного округа, где офицерам иностранных государств продемонстрировали боевые возможности ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по обнаружению и уничтожению учебных целей.

В ходе розыгрыша тактического эпизода, иностранным военным атташе были продемонстрированы особенности организации действий артиллерийских подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса в обороне. В показе приняли участие расчеты 82-мм минометов 2Б14 «Поднос», 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани», 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С» с автоматизированной системой управления огня, 300-мм реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо-С», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Хризантема».

Артиллерийские подразделения, получив координаты целей от операторов средств артиллерийской разведки и комплексов беспилотных летательных аппаратов, обнаружили и уничтожили мишени имитирующие объекты условного противника.

Накануне в рамках мероприятия в Санкт-Петербурге был проведен брифинг, в ходе которого заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников проинформировал иностранных военных атташе о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих.

Руководство Михайловской артиллерийской академии ознакомило военных атташе со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям ракетных войск и артиллерии в академии.