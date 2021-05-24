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Военнослужащие научатся выживать в горах Кабардино-Балкарии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Более 150 военнослужащих высокогорных подразделений ВС РФ приступили к занятиям по специальной подготовке на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение месяца на занятиях военнослужащие будут изучать особенности структуры снежного покрова и ледников в горах, влияние климатических условий на состояние снега, требования безопасности при передвижении на лыжах в горах, научатся пользоваться специальным горным снаряжением, а также освоят планы действий при возникновении нештатных ситуаций, например, при сходе лавин.

На практике военнослужащим предстоит научиться стоять и передвигаться на горных лыжах, подгонять специальную экипировку, подниматься на заснеженные склоны, оборудовать одиночные и групповые снежные укрытия с использованием экипировки.

На завершающем этапе специального сбора военнослужащие в течение трех дней будут участвовать в соревнованиях в трёхкилометровой гонке, скоростному вертикальному восхождению на горных лыжах и ски-альпинизму по ледяным скалам с полной выкладкой.

На практических занятиях каждый военнослужащий будет обеспечен специальным датчиком-маячком, который в случае возникновения нештатной ситуации в горах позволит спасательным командам оперативно обнаружить попавшего в беду человека.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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