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РИА Новости

"Монструозно": в США рассказали о готовности России сражаться за Арктику

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Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане
Атомный ледокол "50 лет Победы" в Северном Ледовитом океане.
Источник изображения: © РИА Новости / Вера Костамо

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Унаследованное со времен Советского Союза вооружение хорошо подготовило Россию к борьбе за Арктику, пишет National Interest.

По словам автора статьи Роберта Фарли, Москва еще во времена холодной войны готовилась противостоять Западу, используя территорию Арктики. Накопленный опыт и множество видов оружия позволили ей обрести "смертоносный набор возможностей" на случай, если в Северном Ледовитом океане произойдет "что-то немыслимое".

В первую очередь журналист упомянул российский ледокольный флот — самый большой в мире. Подобные корабли становятся все более востребованными из-за роста коммерческого интереса к освоению региона, что делает Россию "гарантом глобального доступа к Арктике". Благодаря этому Москва может свободно планировать военную кампанию, а также стратегию доступа к ресурсам в регионе, подчеркнул автор.

Одним из наиболее смертоносных российских орудий в Арктике эксперт посчитал подлодки проекта "Акула", охарактеризовав их как "монструозные". Размеры и огромный арсенал оружия субмарины вполне компенсируют ее недостаточную скрытность, подчеркнул Фарли.

Кроме этого, Россия активно применяет в небе над Арктикой самолеты: к примеру, созданные для "охоты" на американские бомбардировщики истребители МиГ-31. Журналист отметил их мощные радары и превосходную маневренность. Он также упомянул бомбардировщики Ту-95 и противолодочные самолеты Ту-142. Хотя Ту-95, по словам автора, считаются одними из старейших самолетов, они по-прежнему "отлично себя чувствует в холодном небе Арктики".

Фарли отметил и тренировки российского спецназа: они обучены захватывать и удерживать труднодоступные районы, вести разведку, а также помогать в операциях по поиску и спасению гражданским служащих.

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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
Ту-142
Ту-95
Проекты
941 Акула
Арктика
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