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ТАСС

Китайский марсоход "Чжужун" успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса

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«Чжужун». Изображение
«Чжужун». Изображение.
Источник изображения: CNSA

Космический аппарат достиг поверхности планеты

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Марсоход "Чжужун" успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Марсоход "Чжужун" успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию", - говорится в заявлении ведомства.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на поверхность Марса, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Марсе. Входящий в ее состав марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. В среду аппарат передал первые снимки и видео с поверхности Марса. Период работы марсохода на поверхности планеты составит 92 земных суток.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале она достигла орбиты Марса.

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Китай
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2020-й год
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Чанчжэн
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