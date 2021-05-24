Роскосмос будет использовать виртуальную реальность при создании техники

Российские военнослужащие уже активно используют виртуальную реальность для подготовки к настоящим боевым действиям. Фото РИА Новости.

В частности, различные юрлица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Создаваемый в Роскосмосе комплекс виртуальной реальности будет применяться для производства техники удаленными друг от друга конструкторами. Об этом сообщил ТАСС директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

"Комплексы виртуальной реальности могут применяться в разных сферах. Например, различные юридические лица, компании и коллективы дистанционно распределенных конструкторов смогут работать с одной и той же 3D-моделью изделия", - пояснил Шадрин.

Также комплекс может быть использован для взаимодействия по направлению робототехники, отображения мультимедийного контента по различным направлениям, в том числе для популяризации космонавтики, отметил директор департамента.

Созданием комплекса виртуальной реальности занимается "РК-Цифра" (отраслевой IT-интегратор Роскосмоса). В прошлом году был представлен виртуальный шлем первого поколения "Роскосмос XR - 1". В этом году планируется создание комплекса "Роскосмос XR - 2" (рабочее название опытных образцов предсерийной партии комплектов устройств - "Сокол - 1").