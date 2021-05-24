Корабли РФ и Казахстана уничтожили воздушные цели на учениях в Каспийском море

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Группа кораблей Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) и военно-морских сил (ВМС) Республики Казахстан в рамках совместного военно-морского учения уничтожила воздушные цели в Каспийском море, сообщает в субботу пресс-служба ЮВО.

"Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО", - отмечается в сообщении.

Помимо выполнения основной задачи, было отработано оказание помощи условно аварийному кораблю, терпящему бедствие.

С казахстанской стороны участие в учениях принимают пять боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Казахстана, в том числе ракетно-артиллерийские корабли "Орал", и "Мангыстау". Со стороны ВМФ России принимают участие малый ракетный корабль проекта "Град Свияжск", базовый тральщик проекта "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта "Анатолий Гужвин" и морской буксир проекта "МБ-58".