Проект амфибийного варианта самолета МС-130J

Как сообщил журнал "Jane's Defence Weekly", выступая 19 мая 2021 года на виртуальной конференции промышленности в интересах Сил специальных операций США (Special Operations Forces Industry Conference - SOFIC-2021), исполнительный директор самолетных программ Командования сил специальных операций США (USSOCOM) полковник Кен Кюблер сообщил, что рассмаривется возможность создания амфибийного варианта самолета специального назначения Lockheed Martin MC-130J Сommando II (на основе С-130J Super Hercules), приспособленного для посадки на воду и взлета с воды (концепция MC-130 Amphibious Capability - MAC).

Представленное на виртуальной конференции промышленности в интересах Сил специальных операций США (Special Operations Forces Industry Conference - SOFIC-2021) "концептуальное изображение" предлагаемого к разработке амфибийного варианта самолета специального назначения Lockheed Martin MC-130J Сommando II (концепция MC-130 Amphibious Capability - MAC) (с) Командование сил специальных операций США via Andrew White / Jane's

Полковник Кюблер заявил, что возможность разработки самолета-амфибии МАС изучается для удовлетворения эксплуатационных требований USSOCOM в эпоху "соперничества великих держав" (Great Power Competition - GPC), и что у USSOCOM есть "достаточно целенаправленный интерес" к этому проекту. Представленный на конференции график самолетных программ USSOCOM содержал графу о разработке МАС в период 2022-2025 годов.

Самолет MC-130J Сommando II представляет собой вариант военно-транспортного самолета С-130J Super Hercules и предназначен главным образом для заброски групп сил специальных операций и их эвакуации. Представленное на конференции "концептуальное изображение" МАС демонстрировало самолет МС-130J, оснащенный двумя массивными подфюзеляжными поплавками.