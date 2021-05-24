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ТАСС

Спецподразделения отработали уничтожение условных боевиков на российско-сербских учениях

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Военнослужащие армии Сербии
Военнослужащие армии Сербии на границе с Македонией. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Sasa Djordjevic

Совместные тактические учения проходят на территории Сербии, они продлятся до 25 мая. От российской стороны в них задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений спецназначения России и Сербии отработали десантирование и уничтожение условных боевиков в ходе совместных тактических учений. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военнослужащие спецназа России осуществили десантирование из вертолета Ми-8 с высоты 1 500 метров на парашютных системах "Арбалет", а их сербские коллеги высадились из вертолетов Ми-17 посадочным способом. Еще одна группа сербских военнослужащих десантировалась из двух вертолетов "Газель" на воду", - рассказали в российском военном ведомстве о сценарии учений.

После приземления совместная группа обнаружила, блокировала и уничтожила условных боевиков. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа.

Совместные тактические учения проходят на территории Сербии, они продлятся до 25 мая. От российской стороны в них задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

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