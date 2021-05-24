"Ростех" начал испытания макетов новой высокоточной ракеты "Монолит"

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Научно-производственный концерн "Техмаш" (входит в Ростех) начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит" калибра 122-мм, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Александр Кочкин.

"Разработка корректируемой ракеты "Монолит" ведется в инициативном порядке. В настоящее время проводится эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик", - сообщил он.

Как отметил Кочкин, что "при получении положительных результатов с государственным заказчиком будет прорабатываться вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках ее проведения, источниках финансирования".

Исполнительный директор уточнил, что говорить о сроках государственных испытаний "Монолита" пока рано.

Ракета "Монолит" имеет калибр 122-миллиметра. Ожидается, что она будет иметь высокую точность поражения целей. Ракета классифицируется как корректируемая, коррекция производится на конечном участке траектории. Другие технические характеристики разглашению пока не подлежат.

Макетирование – один из этапов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которого могут создаваться как масштабные, так и полноразмерные макеты разрабатываемого образца вооружения. На данных макетах как правило исследуются отдельные характеристики изделия, такие, как аэродинамика. Также могут создаваться функциональные макеты, например, с установленной головкой самонаведения и электроцепями для испытания как самой аппаратуры изделия, так и сопряжения будущей ракеты с самолетом-носителем.

АО "НПК "Техмаш" находится под управлением холдинга "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех".