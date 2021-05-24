Advance (Хорватия): Россия возвращается в Афганистан… на этот раз как миротворец

Автор пытается предсказать ход событий после вывода западных войск из Афганистана. Он исходит из сомнительной посылки, что «все страны региона видят в этом выводе угрозу своей безопасности». На самом деле особого страха в Узбекистане и Таджикистане не наблюдается. Но автор видит тут шанс для роста российского влияния, которое было бы неплохо совместить с экономической помощью ЕС.

Воспользовавшись выводом американских и натовских сил из Афганистана, Россия намеревается усилить свое влияние в этой стране и наладить контакты с афганским правительством и талибами. Ее цель - стать ключевым посредником в мирном процессе, что позволит ей влиять на его участников. Кроме того, у нее появляется возможность усиливать контроль над ситуацией в Афганистане и пользоваться этим в отношениях со странами региона.

Во время стабилизационной миссии НАТО у России было относительно мало возможностей влиять на внутреннюю обстановку в Афганистане. Действия коалиции против Талибана*, который в России по-прежнему считается террористической организацией, соответствовали российским интересам в сфере безопасности (снижение террористической угрозы и сокращение торговли оружием и наркотиками в Средней Азии). Вместе с тем Россия готовилась к выводу американских и натовских войск из Афганистана, выстраивая отношения с важнейшими политическими партиями и вооруженными группировками в стране. Налаживая связь с талибами, Россия в том числе стремилась остановить расширение "ИГИЛ"* (террористическая организация, запрещена в России - прим. ред.) в Афганистане и странах региона, а также помешать деятельности других местных террористических группировок. Таким образом, в момент вывода американских и натовских сил, когда региональная безопасность наиболее уязвима, Россия будет пытаться ограничить возможности террористических организаций.

Политика России в Афганистане нацелена на то, чтобы влиять на внутренний конфликт в этой стране, препятствовать деятельности местных террористических организаций, которые представляют угрозу для России, а также продавать оружия антитеррористическим силам. Россия продолжит поддерживать контакты с центральной властью Афганистана, местными центрами власти. Среди них - сами талибы и влиятельные в политическом и военном плане региональные лидеры афганских таджиков (а это около 27 процентов населения), узбеков (девять процентов) и туркменов (три процента). Также Россия попробует поставить на службу себе бывших американских агентов среди местного населения, которых США, уходя, оставят на севере Афганистана. Россия предложит им защиту, разведданные и запасы оружия. Россия воспользуется выводом американских и натовских сил, чтобы расширить свое дипломатическое участие в международных переговорах о будущем Афганистана. И хотя в этой сфере она активна уже несколько лет, только недавно России удалось предпринять значимые шаги в этом направлении. Я имею в виду (среди прочих таких мероприятий) встречу представителей России, Соединенных Штатов, Китая и Пакистана в Москве 18 марта.

Прогнозируемые попытки Талибана захватить власть в Афганистане после ухода сил США и НАТО, и в этом смысле талибам помогает договор, заключенный между этой страной и Соединенными Штатами в 2020 году, представляют опасность для России и стран региона. Да, талибы обещали, что террористические организации не будут затрагивать афганские территории, но сами они не могут выполнить это обещание. Талибы поддерживают тактическое сотрудничество с "Аль-Каидой"* (запрещена в России - прим. ред.), и им не хватает военных инструментов для контроля над этими группировками, а кроме того, у талибов нет возможности эффективно бороться с ячейками "ИГИЛ"*. Более того, Россия и страны Средней Азии особенно опасаются того, что талибы терпимо относятся к таким региональным террористических группировкам, как "Исламское движение Восточного Туркестана"*, "Исламское движение Узбекистана"* и "Союз исламского джихада". Деятельность этих организаций способствует проникновению в регион иностранных боевиков, созданию каналов вербовки и образованию новых ячеек по соседству с Афганистаном.

Попытка талибов вновь захватить власть дестабилизирует ситуацию в Афганистане и поможет террористическим организациям. Это поставит под угрозу безопасность государств Средней Азии, так как они играют роль главной вербовочной базы группировки. Косвенно ударит это и по самой России, так как эти организации могут вербовать сторонников внутри России, например, среди мигрантов, работающих в стране. Все это может повысить террористическую угрозу, особенно в самых слабых странах региона, прежде всего в Таджикистане и Киргизии, которые уже столкнулись с трудностями при защите собственной территории от враждебных группировок.

Чтобы гарантировать себе постоянные рычаги влияния на ситуацию в Афганистане, Россия воспользовалась трудными переговорами в Катаре о будущем Афганистана. Российские власти продолжат выступать в роли главного посредника, доказывая, что Россия более эффективна, чем Соединенные Штаты, и будут поддерживать рабочие контакты и с афганским правительством, и с талибами. Чтобы усилить свое влияние в Афганистане и развить сотрудничество со странами, вовлеченными в афганский мирный процесс, Россия также воспользуется Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), где Афганистан обладает статусом наблюдателя. Расширяя сотрудничество со странами организации в Афганистане, Россия продолжит ограничивать влияние игроков за пределами региона, в том числе США и ЕС. Россия также воспользуется инструментами ШОС для развития транзакционного сотрудничества в Афганистане с другими странами Азии, прежде всего с Китаем. Главный механизм ШОС для сотрудничества в борьбе с терроризмом - Региональная антитеррористическая структура. Ее можно использовать против уйгурских боевиков на афганской территории, что вообще ограничит деятельность этих группировок в Афганистане. Сотрудничество в рамках ШОС также позволит России снизить значимость Китая для региональной безопасности.

Россия по максимуму воспользуется крайне вероятной дестабилизацией обстановки в Афганистане, чтобы усилить свой контроль над странами Средней Азии за счет увеличения числа учений в рамках ОДКБ, объясняя это необходимостью укреплять региональную безопасность. В Таджикистане, самом нестабильном соседе Афганистана, уже запланированы самые крупномасштабные учения ОДКБ в этом году, а также еще больше военных мероприятий, чем в прошлом. Россия также подумывает о расширении своей 201-й военной базы в этой стране. Кроме того, Россия попытается воспользоваться своей позицией гаранта региональной безопасности и усилит политическое давление на другие среднеазиатские государства, которые граничат с Афганистаном и не входят в ОДКБ (Узбекистан, Туркменистан). Так она расширит военное и просто двустороннее сотрудничество в рамках контроля над собственными границами и объяснит это необходимостью бороться с угрозами, исходящими от Афганистана.

Вместе с тем в отношениях с Индией и Пакистаном усиление российского влияния в Афганистане поможет Москве ограничить региональные энергетические и транспортные проекты, противоречащие ее интересам. Речь идет, в том числе, о газопроводе TAPI (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия). Также Россия сможет влиять на миграцию афганцев в Иран.

Продолжение вялотекущего конфликта в Афганистане Россия считает возможностью для укрепления собственной позиции в Средней Азии. Благодаря этому она сможет расширить свое военное присутствие, а значит, и политическое влияние в странах региона, что, вероятно, приведет к ограничению все более активного военного присутствия Китая. Учитывая ограниченные возможности России конкурировать с американской и европейской финансовой поддержкой и китайскими экономическими инструментами, главным российским средством для достижения целей в Афганистане будет военное сотрудничество и разведывательная деятельность.

Это не означает, что европейские страны будут полностью отстранены от происходящих в Афганистане процессов. Когда в 2022 году Польша станет председателем ОБСЕ, она планирует привлечь членов организации к совместным действиям для стабилизации границ между государствами Средней Азии и Афганистаном. Все страны региона видят в выводе американских и натовских войск угрозу для собственной безопасности, прежде всего в приграничных районах. ОБСЕ, получившая опыт в стабилизации и отслеживании ситуации на границах в Восточной Европе и на Балканах, сможет оказать дополнительную помощь пограничным районам Афганистана. Это будет способствовать снижению транснациональных угроз, исходящих из этой страны, но может осложнить задачу России, которая хотела бы ими воспользоваться в своей региональной политике.

* - террористическая организация, запрещена в России.

Ведран Обучина (Vedran Obućina)