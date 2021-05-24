Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Шарль Мишель перед саммитом ЕС 24-25 мая направил главам государств и правительств стран Евросоюза письмо-приглашение, в котором сообщил о предстоящих "стратегических дебатах" о России, в действиях которой он видит "провокационные шаги".

"Как было согласовано во время нашей видеоконференции в марте, мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, совсем недавно - с утверждением списка так называемых "недружественных государств", - написал Мишель в пятницу.

"Дальнейшее обсуждение между нами было бы полезно сопроводить докладом высокого представителя и (Евро)комиссии в соответствии с пятью руководящими принципами отношений между ЕС и Россией", - добавил глава Евросовета.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что осуждение действий РФ против Евросоюза и его государств-членов и поручение Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить доклад о стратегии отношений с РФ будут в основе "стратегической дискуссии" о России саммита ЕС 24-25 мая.

По его словам, пять принципов "являются краеугольными камнями" отношений Евросоюза с Россией. "И мы предложим комиссии и высокому представителю господину Боррелю подготовить доклад в соответствии с этими пятью принципами, чтобы ясно заявить, где мы находимся, какова нынешняя ситуация в рамках отношений с Россией сегодня и завтра", - сказал собеседник СМИ.

Отвечая на вопрос, соответствует ли новая ситуация в отношениях с Россией "пяти принципам", о необходимости пересмотра которых уже говорили некоторые страны ЕС, европейский функционер отверг предположение, что эти принципы подвергаются сомнению в Евросоюзе. Он заверил, что это вовсе не следует из консультаций с представителями государств-членов.

"В настоящее время нет сомнений в пяти принципах. И мы считаем, хотя это и не новость, что эти пять принципов остаются действенными, они предлагают всеобъемлющие рамки, в которых можно оперировать", - объяснил высокопоставленный источник.

В марте 2016 года министры иностранных дел стран ЕС согласовали "пять принципов" Федерики Могерини" (предшественницы Борреля на посту высокого представителя ЕС по иностранным делам).