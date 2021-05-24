Шойгу сообщил о серийном производстве боевых роботов с искусственным интеллектом

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В РФ развернуто серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу в пятницу, выступая на марафоне "Новые знания".

Он также сообщил о большой работе над новейшими вооружениями, оружием "завтрашнего дня".

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - сказал министр.

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер "Уран-6", боевые роботы "Уран-9", "Нерехта", "Соратник", "Платформа-М" и "Арго".

"Соратник" - разработка концерна "Калашников". Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

По сообщениям Минобороны РФ, роботы "Уран-6" и "Уран-9", применялись в ходе российской военной операции в Сирии.