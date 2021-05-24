Войти
Lenta.ru

Дворкович раскрыл детали переговоров с Маском о Tesla в России

306
0
0
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович.
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл детали переговоров с американским предпринимателем и основателем компании Tesla Илоном Маском о строительстве в России фирменного завода электромобилей. Об этом сообщает РБК.

По словам Дворковича, информация о возможности открытия Маском одного из заводов Tesla в России не стала неожиданностью для властей, поскольку эти вопросы обсуждаются с его коллегами уже в течение двух лет. «Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», — сказал он в эфире программы «Что это значит?».

Председатель фонда «Сколково» отметил, что коллеги Маска рассматривали варианты развития бизнеса в России, «анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта». В Tesla Россию рассматривают как большой и привлекательный рынок. Дворкович добавил, что при условии создания проекта, площадку для него выберут в Центральном федеральном округе, ближе к крупнейшим городам страны.

Ранее в пятницу, 21 мая, после того как Илон Маск выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание», Минпромторг позвал в Россию американского предпринимателя и основателя компании Tesla для обсуждения строительства в России фирменного завода электромобилей. Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Tesla
Минпромторг РФ
СКОЛКОВО
Персоны
Дворкович Аркадий
Илон Маск
Похожие новости
25.11.2019
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
25.04.2018
Пора покончить с антоновщиной
02.10.2017
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
13.04.2016
Космос для служебного пользования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно