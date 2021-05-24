Дворкович раскрыл детали переговоров с Маском о Tesla в России

Бывший вице-премьер России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович раскрыл детали переговоров с американским предпринимателем и основателем компании Tesla Илоном Маском о строительстве в России фирменного завода электромобилей. Об этом сообщает РБК.

По словам Дворковича, информация о возможности открытия Маском одного из заводов Tesla в России не стала неожиданностью для властей, поскольку эти вопросы обсуждаются с его коллегами уже в течение двух лет. «Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», — сказал он в эфире программы «Что это значит?».

Председатель фонда «Сколково» отметил, что коллеги Маска рассматривали варианты развития бизнеса в России, «анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта». В Tesla Россию рассматривают как большой и привлекательный рынок. Дворкович добавил, что при условии создания проекта, площадку для него выберут в Центральном федеральном округе, ближе к крупнейшим городам страны.

Ранее в пятницу, 21 мая, после того как Илон Маск выступил по видеосвязи на российском просветительском марафоне «Новое знание», Минпромторг позвал в Россию американского предпринимателя и основателя компании Tesla для обсуждения строительства в России фирменного завода электромобилей. Отвечая на вопросы, он анонсировал скорое официальное появление электромобилей Tesla в странах СНГ, а также указал, что рассматривает Россию как возможное место для открытия производства.

Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область, а затем за завод у себя в регионе Маску пообещали льготы и власти Удмуртии. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал американского предпринимателя выбрать Подмосковье.

Марина Совина