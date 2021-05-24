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Шойгу оценил перспективы лазерного комплекса «Пересвет»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейшие лазерные комплексы «Пересвет» имеют большой потенциал модернизации, и они будут развиваться, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на марафоне «Новое знание» в Москве.

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня, это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки», - сказал Шойгу.

С 1 декабря 2018 года лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство. В данный момент боевые лазеры «Пересвет» используются для прикрытия передвижения стратегических ракетных комплексов.

Также, по данным Минобороны РФ, «Пересвет» способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками на орбите. Сообщалось, что комплексы  развёрнуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.

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Страны
Россия
Продукция
Пересвет
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Шойгу Сергей
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