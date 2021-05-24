NASA создало рукотворную аврору во время эксперимента на геофизической ракете

Во время эксперимента KiNet-X геофизическая ракета Black Brant XII доставила в космос семь модулей полезной нагрузки. Два из них содержали пары бария, которые распылили на высоте 350-400 километров. Остальные модули содержали приборы для изучения взаимодействий магнитного поля Земли с заряженными частицами. В результате у специалистов NASA получилось создать кратковременное рукотворное полярное сияние, видимое с Бермудских Островов и Восточного побережья США.

Цель эксперимента — изучение передачи импульса и энергии в околоземном пространстве, где оказывает сильное влияние магнитное поле планеты. Запуск геофизической ракеты Black Brant XII прошел 16 мая, в 20:44 по местному времени, с космодрома Уоллопс в штате Виргиния. Через девять с половиной минут после старта началось распыление паров бария, которое продолжалось 30 секунд. Они вызвали местное возмущение магнитного поля, из-за чего свободно летающие на этой высоте электроны должны изменить свое поведение.

Ученые наблюдали за процессом с помощью специальной камеры на Бермудских Островах и пяти приборов, которые тоже летели в отсеке полезной нагрузки Black Brant XII. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) пока не сообщает, насколько успешно удалось собрать необходимые данные. Официальный пресс-релиз гласит лишь, что запуск прошел штатно и аврору удалось создать.

Один из ранее проводившихся аналогичных экспериментов с распылением газа в космосе Источник изображения: NASA

Изучение земных полярных сияний идет уже долгие века, а инопланетных — десятилетия. Но некоторые связанные с ними вопросы до сих пор остаются загадкой для физиков. Дело в том, что электроны в солнечном ветре и околоземном пространстве обладают сравнительно низкой энергией. Тогда как авроры формируются высокоэнергетическими частицами — в основном электронами и протонами. Чтобы понять, как они накапливают и где получают необходимую энергию, и проводят серию экспериментов, частью которой является KiNet-X.

Создание рукотворного полярного сияния удалось наблюдать не только в Виргинии и на Бермудах, но и почти на всем Восточном побережье США. Свидетели феномена нашлись как на севере, в Канаде (провинция Новая Шотландия), так и на юге — на мысе Канаверал. Кратковременную аврору заметили даже в Огайо, который находится в глубине континента. Хотя многих желающих увидеть диковинку подвела погода, из-за которой, кстати говоря, запуск несколько раз переносили (изначально старт планировали на 7 мая). На этот раз ракета взлетела в последние минуты стартового окна.

Запуск геофизической ракеты Black Brant XII поздним вечером 16 мая. Источник: ©NASA

Запуск геофизической ракеты Black Brant XII поздним вечером 16 мая. Источник: ©NASA

Один из более ранних дневных запусков Black Brant XII. Источник: ©NASA

Завораживающие фото запуска Black Brant XII Несмотря на свой статус — геофизическая или исследовательская суборбитальная ракета, — Black Brant XII довольно крупная. Она состоит из четырех твердотопливных ступеней, имеет высоту 19,5 метра и способна выводить в космос до 410 килограммов полезной нагрузки. На максимальную высоту полета в 1500 километров Black Brant XII забрасывает 110 килограммов.