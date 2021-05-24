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ТАСС

Источник: Чемезова избрали в совет директоров ОАК

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: vpk-news.ru

По данным источника, избрание гендиректора Ростеха председателем совета директоров ОАК может состояться на следующей неделе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов вошел в совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) на прошедшем 21 мая собрании акционеров. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"21 мая состоялось собрание акционеров ОАК, в рамках которого были досрочно прекращены полномочия старого совета директоров авиакорпорации и избран новый состав совета директоров, в который вошел Чемезов", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что избрание Чемезова председателем совета директоров ОАК может состояться на следующей неделе.

По словам собеседника агентства, Чемезов возглавит ОАК, чтобы смягчить политический эффект от реформы корпорации.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что председателем совета директоров ОАК станет Чемезов. Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков перестанет курировать ОАК и займется проблемами импортозамещения в АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и "Вертолетах России". В марте Чемезов заявил, что возглавит совет директоров ОАК для контроля за проведением реформ в корпорации.

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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
ОАК
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей
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