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ТАСС

У Пересильд и Шипенко будет научная программа во время пребывания на МКС

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Юлия Пересильд
Юлия Пересильд.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Космическим врачам интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация, заявил космонавт Антон Шкаплеров

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправятся в октябре на МКС, будут не только участвовать в съемках фильма "Вызов", но и выполнять научную программу. Об этом сообщил в пятницу космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

"Они не только будут снимать фильм, у них будет своя научная программа", - сказал Шкаплеров в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Нашим ученым, космическим врачам интересно, как они себя поведут, как их организм поведет, как после того, как они вернутся, пройдет реабилитация", - добавил он.

По словам космонавта, это хороший, грандиозный проект. Он подчеркнул, что Роскосмос хочет в очередной раз доказать, что может взять людей-непрофессионалов, подготовить за короткий срок, дать возможность слетать в космос, выполнить свою миссию.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в "Твиттере" ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. Ранее госкомиссия рекомендовала назначить в основной экипаж Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, а в дублирующий - космонавта Олега Артемьева, оператора Алексея Дудина и актрису Алену Мордовину.

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