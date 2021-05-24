В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры

Студенты во время занятий по дисциплине "Разведка и подготовка" на военной кафедре в НИУ ВШЭ.

В 109 гражданских вузах России открылись военные учебные центры, где готовят студентов по программам солдат, сержантов и офицеров. Как сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое знание", поручение по этому вопросу было дано президентом, в одном из посланий.

Глава ведомства отметил, что в центрах военной подготовки, 60 тысяч человек проходит службу без отрыва от учебы. По его словам, после прохождения обучения студенты могут подписать контракт с Минобороны и служить на сложных системах - С-300, С-400 или комплексах "Искандер".

Шойгу также сообщил, что год от года молодых людей с высшим образованием, которые проходят срочную службу, становится кратно больше. Для использования потенциала таких военнослужащих были созданы научные роты. "Сейчас их 18, конкурс в них составляет 25 человек на место", - уточнил министр. Кроме того, по словам Шойгу, в армии созданы и научно-производственные роты. Такие роты являются важной составляющей для военно-промышленного комплекса.

Александр Степанов