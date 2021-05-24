Шойгу сравнил комплексы "Пересвет" с лазерными мечами из "Звездных войн"

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ в рамках марафона "Новое знание" сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы "Пересвет" со световыми мечами, которые показаны в фантастической космической саге "Звездные войны".

"Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад - лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", - сказал Шойгу.

Он также напомнил, что российская армия продолжает перевооружением на ракетные комплексы "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракет "Циркон".

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.

С декабря 2019 года "Пересветы" используются для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.