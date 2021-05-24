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РИА Новости

Шойгу заявил о превосходстве стратегических ядерных сил российской армии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские Вооруженные силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обошли самые сильные армии мира, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в пятницу в рамках марафона "Новое знание".

Этот показатель, по его словам, составляет 86%.

Говоря обо всех остальных видах Вооруженных сил, министр отметил, что "там у нас практически везде, в целом по армии, уровень современности выше 70%". Эта цифра, как подчеркнул Шойгу, продолжает расти.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной.

"Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, и была принята большая программа по реформе нашей армии", — заявил глава военного ведомства.

Шойгу добавил, что мощь Вооруженных сил увеличивается за счет промышленности, которая встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором он назвал плановый подход — в частности, по его словам, решен вопрос с контролем выделяемых на гособоронзаказ средств.

Ранее министр обороны поставил задачу в 2021 году не сбавлять обороты по переоснащению армии и флота. Он также отметил, что нужно укреплять потенциал высокоточного оружия, а также своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа.

Кроме того, Шойгу подчеркнул важность развития военной науки и внедрения новых способов применения войск.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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