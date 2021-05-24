Войти
ТАСС

В России началось серийное производство боевых роботов

329
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что они способны воевать самостоятельно

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, началось в России. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое Знание".

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

"Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
AI
Робот
Похожие новости
05.02.2021
Роботы: от идеи до воплощения
23.12.2020
Идут «Авангарды»: президент определил пять задач для Минобороны
02.09.2020
«Оборонка» обороне
25.08.2020
Крупные контракты по роботам и беспилотникам планируется заключить до конца года - Шойгу
12.02.2020
Минобороны РФ в 30 раз увеличило число высокоточных крылатых ракет
13.10.2017
Военные новости: военные роботы России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.05 14:44
  • 64
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 24.05 14:34
  • 96
Защитим любой ценой
  • 24.05 14:05
  • 1
Эксперт прокомментировал выявленные в Сирии недочеты у российского оружия
  • 24.05 13:56
  • 234
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 24.05 13:53
  • 22
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
  • 24.05 12:50
  • 45
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 24.05 11:33
  • 27
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 24.05 10:43
  • 28
Что ждет Россию в космосе
  • 24.05 10:38
  • 1
NI: Танк Т-14 "Армата" обещает стать грозным противником на поле боя
  • 24.05 01:08
  • 1
Роскосмос: орбитальные станции будут строиться по такому же принципу, как ядерный буксир
  • 23.05 20:57
  • 23
«Сделка века» от Макрона: должна ли Украина отказываться от французских самолетов (Главред, Украина)
  • 23.05 19:40
  • 52
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 23.05 18:51
  • 1
Путин обещал "выбить зубы" тем, кто угрожает России
  • 23.05 16:58
  • 16
В России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил Путин
  • 23.05 13:35
  • 15
Бронепротивогаз – такое возможно