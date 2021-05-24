В России началось серийное производство боевых роботов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что они способны воевать самостоятельно

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, началось в России. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое Знание".

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

"Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - добавил он.