МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно, рассказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что их серийное производство уже началось.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр в рамках марафона "Новое знание".

Также, по его словам, идет большая работа в области так называемого "оружия завтрашнего дня".

Ранее Шойгу заявил, что министерство обороны продолжит работать над расширением линейки роботехнических комплексов военного назначения. По его словам, оснащение вооруженных сил подобными машинами — одно из приоритетных направлений.

Кроме того, в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Формы и методики его применения отработают на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны.