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Российская газета

Шойгу: Конструкторы оружия начали преподавать курсантам

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Источник изображения: rg.ru

Конструкторы современного оружия начали преподавать в военных вузах России. Об этом в пятницу в ходе интервью в рамках просветительского марафона "Новое знание" сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. "У нас начали читать лекции - преподавать конструкторы самого современного оружия", - отметил глава Минобороны.

В то же время, по словам министра обороны, в образовательных процессах в армии сегодня используются самые современные методики и системы. "Мы сейчас находимся на стадии ухода от больших портфелей с учебниками и тетрадками. У всех курсантов и слушателей должен быть ноутбук, чтобы они могли с любой точки войти в сеть. И во многих учебных заведениях это уже сделано", - сказал Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также рассказал, что для Вооруженных сил создана цифровая библиотека. "Мы огромное внимание уделили этому, приобрели большой объём оборудования для оцифровки. В итоге получили единую электронную библиотеку, библиотечный фонд всех вооружённых сил, учебных заведений", - пояснил глава Минобороны.

Министр также отметил, что некоторые документы имеют гриф секретности и военным нужно сделать так, чтобы обеспечить доступ к электронным копиям таких документов тем, кто имеет соответствующий доступ, и одновременно не допустить утечки данных.

Сергей Шойгу также коснулся вопроса о преподавании в России истории. "В то время, как многие спорят об учебниках истории, имея большое их количество, в Вооруженных силах провели конкурс и выбрали один учебник истории. Мы в общем на эту тему не спорим - у нас понятный и ясный учебник истории. Здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслы и фантазии, которыми обросла историческая наука", - заключил глава Минобороны России.


Иван Петров

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