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ТАСС

Шойгу рассказал о современном военном образовании

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам главы Минобороны, для вооруженных сил создана цифровая библиотека

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Конструкторы современного оружия начали преподавать в военных вузах РФ, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на лекции просветительского марафона "Новое Знание".

"У нас начали читать лекции, преподавать конструкторы самого современного оружия", - сказал Шойгу.

По его словам, также в образовательных процессах используются самые современные методики и системы. "Сейчас мы находимся на стадии ухода от этих больших портфелей с учебниками и тетрадками. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы у всех курсантов и слушателей был ноутбук, чтобы они могли с любой точки войти в сеть, во многих учебных заведениях это уже сделано", - сказал министр.

Он сообщил, что для вооруженных сил создана цифровая библиотека. "Единая электронная библиотека, библиотечный фонд всех вооруженных сил, учебных заведений. И этому мы огромное внимание уделили, приобрели большой объем оборудования для оцифровки", - пояснил глава Минобороны.

Он также рассказал, что в то время, как многие спорят об учебниках истории, имея большое их количество, в ВС РФ провели конкурс и выбрали один учебник истории.

"У нас один учебник истории, мы, в общем, на эту тему не спорим. У нас понятный и ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не о разного рода домыслах и фантазиях, которыми обросла историческая наука", - сказал глава Минобороны.

Военные учебные центры в гражданских вузах

По словам Шойгу, более 100 гражданских вузов России открыли военные учебные центры для подготовки студентов по программам солдат, сержантов и офицеров. "Президент в одном из своих посланий дал поручение нам. Это поручение было отработано, и сегодня мы имеем в 109 высших учебных заведениях центры военной подготовки, 60 тыс. тех, кто проходит службу без отрыва от учебы", - сказал Шойгу.

По его словам, после прохождения такого обучения студенты могут пойти на контрактную службу и служить, например, на сложных системах - С-300, С-400 или комплексах "Искандер".

Он рассказал, что молодых людей с высшим образованием, проходящих срочную службу, становится кратно больше год от года. Для того чтобы задействовать их потенциал, у ВС РФ были созданы научные роты. Сейчас их 18, конкурс в них составляет 25 человек на место. Затем, по словам главы военного ведомства, были созданы научно-производственные роты.

"Это достаточно такая важная составляющая для военно-промышленного комплекса, когда можно пройти службу и дальше работать в нашем ВПК. Я надеюсь, что этот наш опыт будет распространяться", - заключил министр.

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